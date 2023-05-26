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Лавров: США заблуждаются, думая, что их самосохранение обеспечено Атлантическим океаном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США напрасно уверены в обеспечении своей безопасности Атлантическим океаном в случае угрозы третьей мировой войны. Такое мнение он выразил в программе журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Павел Зарубин спросил у Сергея Лаврова, свидетельствуют ли заявления Вашингтона о поставках Украине истребителей о том, что у него «отказывает инстинкт самосохранения». «Вашингтон-то считает, что его самосохранение обеспечено Атлантическим океаном, это тоже сильное заблуждение, если США собираются подвести мир к черте третьей мировой войны»,— ответил глава российского МИДа. Фрагмент эфира опубликован в Telegram-канале журналиста.

Кроме того, по мнению российского министра иностранных дел, Вашингтон «науськивает» своих европейских партнеров на Москву, считая при этом, что ему «все сойдет с рук».

Ранее господин Лавров говорил, что западные страны объявили России «гибридную» войну. Схожую позицию выражал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, страны Запада ведут против России прокси-войну, которая «включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны». Сам Владимир Путин утверждает, что Россия начала военную операцию на Украине, чтобы «прекратить войну».

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