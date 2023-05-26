Песков прокомментировал начало перемещения ядерного оружия в Белоруссию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и Белоруссия находятся во враждебном окружении, поэтому они будут развивать военное сотрудничество. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, начала ли Россия перемещать свое ядерное оружие в Белоруссию.

«Мы знаем, что Белоруссия сталкивается с весьма недружественными проявлениями со стороны соседних для нее государств. Мы слышали весьма и весьма агрессивные заявления в адрес Белоруссии. Мы слышали также официальные заявления, в которых декларируются намерения вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. И все это, конечно, позволяет нам сделать вывод, что Белоруссия находится, да, собственно, как и мы с вами, в весьма и весьма враждебном окружении»,— пояснил господин Песков в ходе конференц-колла.

Он уточнил, что РФ и Белоруссия на фоне происходящих событий будут активно наращивать взаимодействие в военной сфере. На уточняющий вопрос журналистов представитель Кремля ответил: «Я сказал то, что сказал».

Накануне, 25 мая, белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Россия начала перемещение нестратегического ядерного оружия к подготовленным местам хранения на территории страны. Он рассказал, что перемещение боеприпасов в Белоруссию уже началось. Где именно они будут размещены, господин Лукашенко не уточнил.

Владимир Путин сообщил о решении разместить нестратегическое ядерное оружие в Белоруссии 25 марта. Сегодня, 25 мая, министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания такого оружия в спецхранилищах на белорусской территории.

Подробнее о размещении российского ядерного оружия в соседней стране — в публикации «Ъ» «Белоруссия готова к ядерному дару».

Александр Кислов