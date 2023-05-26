Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пушилин включил Артемовск в зону ответственности администрации Шахтерска

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о включении города Артемовска (Бахмут) в зону влияния и ответственности администрации Шахтерска. Документ опубликован на сайте врио главы ДНР.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно тексту указа, изменения в документ от 3 марта 2022 года вносятся в связи с «освобождением территорий, ранее временно находившихся под контролем Украины, в целях обеспечения законности и порядка». Указ датирован 26 мая и вступает в силу со дня его опубликования.

Бои за Бахмут шли с лета 2022 года. Первым о взятии Бахмута под контроль России 20 мая заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Затем о контроле над городом сообщило Минобороны России. По оценке Евгения Пригожина, при взятии города было убито 20 тыс. человек, еще столько же ранено.

Президент РФ Владимир Путин поздравил «штурмовые отряды "Вагнер"» и российских военных с завершением операции. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия не взяла Бахмут и в городе по-прежнему остаются украинские военные.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...