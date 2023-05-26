Пушилин включил Артемовск в зону ответственности администрации Шахтерска

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о включении города Артемовска (Бахмут) в зону влияния и ответственности администрации Шахтерска. Документ опубликован на сайте врио главы ДНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно тексту указа, изменения в документ от 3 марта 2022 года вносятся в связи с «освобождением территорий, ранее временно находившихся под контролем Украины, в целях обеспечения законности и порядка». Указ датирован 26 мая и вступает в силу со дня его опубликования.

Бои за Бахмут шли с лета 2022 года. Первым о взятии Бахмута под контроль России 20 мая заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Затем о контроле над городом сообщило Минобороны России. По оценке Евгения Пригожина, при взятии города было убито 20 тыс. человек, еще столько же ранено.

Президент РФ Владимир Путин поздравил «штурмовые отряды "Вагнер"» и российских военных с завершением операции. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия не взяла Бахмут и в городе по-прежнему остаются украинские военные.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».