Новак: Россия в июне обсудит с партнерами по ОПЕК+, что лучше для рынка

Страны ОПЕК+ на встрече 4 июня обсудят состояние рынка и при необходимости примут новые меры для достижения баланса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он уточнил, что Россия будет придерживаться ранее принятых решений.

По его словам, встречи ОПЕК+ направлены в том числе на достижение консенсуса по мерам, которые нужны для сбалансированности рынка. «Россия будет участвовать в дискуссии вместе с партнерами для того чтобы определить, что лучше для рынка, при этом придерживаясь всех предыдущих решений»,— добавил господин Новак (цитата по «Интерфаксу»).

Министры ОПЕК+ встретятся в Вене. В прошлый раз министры встречались очно в октябре 2022 года. В апреле 2023-го Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Россия и Саудовская Аравия объявили о добровольном снижении добычи нефти. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлила на этот же период уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей.

О последствиях этого решения — в материале «Ъ» «Баррель катится по кругу».

Лаура Кеффер