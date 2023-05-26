Посол РФ: отношения Москвы и Сеула заморожены, но есть признаки готовности к оттепели

Развитие двусторонних отношений России и Южной Кореи оказалось фактически заморожено, но южнокорейская сторона посылает сигналы о готовности «разморозить» их, утверждает посол РФ в Сеуле Андрей Кулик. Он уточнил, что контакты между двумя странами сократились на фоне военной операции РФ на Украине.

Господин Кулик выступил с лекцией в университете Вонгван в южнокорейском городе Иксан. Посол сказал, что Южная Корея в ситуации с Украиной встала на сторону Запада, из-за чего «произошел радикальный поворот» в отношениях Москвы и Сеула. «Если не разрушение, то замораживание всего богатства, которое мы накопили за предыдущие 32 года»,— убежден Андрей Кулик (цитата по ТАСС).

По его словам, после начала военной операции на Украине межгосударственные контакты РФ и Южной Кореи прекратились практически во всех сферах, за исключением деятельности посольств. Но, как утверждает посол, южнокорейская сторона готова к нормализации отношений. «Судя по тому, что я наблюдаю, обе стороны, в том числе наши корейские партнеры, ориентированы на то, чтобы при удобных обстоятельствах все это (богатство.— "Ъ") разморозить»,— сказал он.

Он уточнил, что Москва положительно оценила отказ Сеула от поставок летального вооружения Киеву. Господин Кулик рассказал, что в 2022 году торговый оборот между странами превысил $30 млрд, однако южнокорейский экспорт в РФ рухнул на треть. Посол добавил, что южнокорейский бизнес в России испытывает трудности из-за санкций Запада, но призвал жаловаться на это властям США.

В апреле президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сказал, что его страна может начать поставки вооружения Украине, если возникнет угроза для мирного населения. В мае его канцелярия подтвердила такую возможность. В МИД РФ говорили, что Москва может учесть поставки вооружения Сеулом в своем подходе «к урегулированию ситуации на Корейском полуострове». «Ренхап» писал, что Южная Корея не поставляет вооружение Украине, чтобы сохранить отношения с РФ.

Лаура Кеффер