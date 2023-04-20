МИД о поставках южнокорейского оружия Украине: любые поставки вооружения — враждебный антироссийский акт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который накануне не исключил поставок вооружения Украине. По ее словам, любые поставки оружия Киеву рассматриваются как «откровенно враждебный антироссийский акт».

«В этой ситуации любые поставки вооружений на Украину — откуда бы они не исходили — рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт. Подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях с теми государствами, которые их предпринимают, и будут учитываться при формировании российских позиций по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран»,— сказала Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИД России.

Госпожа Захарова добавила, что, если Южная Корея примет решение о поставках оружия Украине, Россия может учитывать это в своем подходе «к урегулированию ситуации на Корейском полуострове».

19 апреля Юн Сок Ёль в интервью Reuters сказал, что его страна может начать поставки вооружения на Украину в случае возникновения серьезной угрозы для мирного населения. По его словам, решение о помощи Украине будет приниматься с учетом отношений с вовлеченными в конфликт сторонами и ситуации в зоне военных действий.

Олеся Павленко