Взгляд в будущее

Разворот от глобализации к изоляции и фрагментации экономик поставил вопрос о способности мирового сообщества решать глобальные проблемы и о перспективах долгосрочного экономического развития в России. Опасения касались вовлеченности страны в процесс, после введения санкций и потери бизнесом нашей страны стимулов в виде иностранного капитала, долгосрочного планирования своей деятельности. Но проблемы экологии и климата не потеряли важность для российского общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Почти 90% россиян знают о проблемах, осознают их серьезность, а более трети готовы «доплачивать» за компенсацию вреда окружающей среде, следует из опроса, проведенного Газпромбанком. Российские власти и рынок также декларируют приверженность долгосрочному успешному экономическому развитию и включенность в глобальный процесс, несмотря на текущую геополитическую ситуацию. Так, осенью Москва в третий раз примет Глобальный финансовый форум Ecumene, который ежегодно проводится при поддержке ООН и станет площадкой для обсуждения перспектив мировой экономики на период после 2030 года.

Российское общество обеспокоено вопросами долгосрочного, успешного развития, следует из исследования Газпромбанка по итогам опроса более 1 тыс. респондентов по всей России. Так, 89% респондентов сообщили, что им известно о проблемах изменения климата, а 77% сталкивались с ними в повседневной жизни. При этом 87% из них считают эти проблемы серьезными. Также большинство опрошенных (83%) знают о влиянии человека, его жизнедеятельности на проблему изменения климата. В основном к таким факторам относят деятельность крупных производств, добычу ископаемых (по 65% опрошенных) и производство и потребление пластика (60%). Среди причин названы и те, что вызваны индивидуальным поведением: использование транспорта с двигателем внутреннего сгорания (48%), неосознанное потребление (46%), несортированные отходы (39%). Чаще проблемы климата с потребительскими привычками связывали представители молодежи. Опрошенные назвали привычки, которые могли бы снизить негативное влияние на климат. Чаще называли бережливое отношение к воде и вторичное использование продуктов (по 52%), поскольку это «самые понятные и доступные способы для аудитории». В числе ответов — ограниченное использование бумаги (42%), раздельный сбор мусора (41%) и экономия электроэнергии (39%).

Россияне готовы принимать личное участие в решении проблем, связанных с изменением климата. Об этом сообщили 88% опрошенных, при этом 38% из них готовы выделять часть ежемесячного дохода на компенсацию вреда — чаще сумма варьируется на уровне от 1% до 5% дохода. За экологичностью товаров следят более 60% опрошенных: 82% выбирают такие товары при покупках, а 62% готовы доплачивать за такую опцию. Довольно часто сумма переплаты может достигать до 10% стоимости товара. «Важно, что на уровень восприимчивости к проблемам экологии и климата практически не влияет фактор географии, сферы занятости, уровня дохода»,— отмечают авторы исследования.

Проблемы в области экологии и климата, напомним, признаются глобальными вызовами — решать их в одиночку страны не в состоянии, поэтому в 2015 году 193 страны приняли «Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года», которая включает 17 глобальных целей устойчивого развития (ЦУР), предполагающих баланс экономического, социального и экологического развития. Цели носят рекомендательный характер, каждая страна может самостоятельно выбрать приоритетные задачи. В том же году было принято Парижское соглашение по климату, нацеленное на сокращение странами выброса парниковых газов. Но геоэкономическая фрагментация поставила работу по консервации климатических изменений под угрозу. Например, из-за введения санкций российские компании получают отказы в верификации сокращений выбросов зарубежными центрами. Значимые проекты в этой сфере по снижению выбросов парниковых газов и CO2, повышению энергоэффективности, переход на возобновляемые источники энергии могут быть не реализованы из-за срыва поставок.

Тренд на климатическую повестку для российских компаний во многом задавали западные партнеры — реализация проектов, учитывающих экологические и социальные факторы, могла обеспечить доступ к более дешевому финансированию, контракты с ключевыми зарубежными компаниями. Разрыв торговых связей с прежними партнерами вызвал вопросы о целесообразности данного трека, однако российские власти и бизнес подтвердили необходимость развития климатической и экологической повестки в РФ. В 2022 году в России запущен углеродный рынок, ранее была разработана зеленая таксономия для оценки перспектив финансирования переходных проектов.

Опрос РСПП в 2022 году показал, что 99% компаний считают климатическую повестку актуальной. При этом 53% отдают приоритет ключевым проектам в этой сфере, хотя им и пришлось трансформировать производственные программы, сместив акценты в сторону адаптационных проектов.

Согласно исследованию Газпромбанка, в обществе банки слабо ассоциируются с поддержкой в сфере экологии и изменений климата. Между тем для них данная тематика давно стала одним из ключевых приоритетов. «Газпромбанк, как один из крупнейших финансовых институтов страны, уделяет особое внимание уровню собственной экспертизы. Сформированы команды, которые обладают необходимыми компетенциями,— например, в сфере финансирования крупных инфраструктурных проектов как внутри страны, так и за рубежом, поддержки развития низкоуглеродной экономики»,— поясняют там. Такая экспертиза во избежание гринвошинга (декларация следования принципам ЦУР без подкрепления конкретными действиями) основывается на специально разработанной системе: первый ее принцип предполагает многоступенчатый анализ, лабораторные исследования перед развитием новых инициатив; второй — приоритет содержания над формой, то есть подкрепление заявлений фактами; третий — адаптивность, постоянный учет возможностей и рисков проектов для настройки корпоративных и финансовых процессов.

Спрос на услуги в области устойчивого финансирования сохраняется, поскольку роль и влияние ЦУР возрастает во всем мире. Потеря доступа российского бизнеса к западному сегменту климатического рынка сопровождается его переориентацией на восточный, где действуют не менее жесткие требования к системе углеродного регулирования. Понимание и использование ЦУР повышает конкурентоспособность российских экспортеров при выходе на новые рынки. Однако пока этот процесс вызывает трудности: запросы компаний при получении банковских услуг по данным направлениям преимущественно связаны с консультированием. Поэтому помимо финансовой поддержки таких проектов Газпромбанк оказывает бизнесу методическую поддержку. При этом там отмечают готовность расширять географию клиентов и предоставлять доступ к экспертизе компаниям дружественных стран, цели и задачи которых также лежат в области строительства социальных объектов, развития инфраструктуры и низкоуглеродной энергетики. «Наша экспертиза нарабатывалась на протяжении длительного периода, и она может быть интересна для целого ряда партнеров, которые такой экспертизой не обладают»,— считают в банке.

Тигран Хачатуров, заместитель председателя правления Газпромбанка, курирующий проекты группы по направлению «Водородная энергетика»: — Развитие низкоуглеродной энергетики и использование новых источников энергии — это неотъемлемая часть нового мирового климатического и экономического уклада и уже наша реальность, несмотря на то что до сих пор скептики говорят, что водородная энергетика — это «прекрасное далеко». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка Сейчас в мире три основных источника выбросов, способствующих изменению климата: транспорт, производство электроэнергии и промышленность. Водород может использоваться во всех трех областях, оставляя минимальные потери и снижая ущерб для экологии. Развитие водородной отрасли было и остается приоритетом государственной политики. Наличие собственных технологических разработок и перспективного спроса неоднократно подтверждалось руководством страны, так как это обеспечение энергетической безопасности страны и ее технологического суверенитета. Наша страна обладает уникальным по мировым меркам опытом и знаниями в этой области. Газпромбанк поддерживает инвестиции в столь значимую для России отрасль и масштабирование отечественных технологий. В соответствии со стратегией развития направления мы открыты для новых партнерств, проектов и инвестиций в водородную отрасль, так как уверены, что этот практически неисчерпаемый источник энергии является одним из ключевых элементов следующего энергоперехода.

В целом Россия обладает достаточным опытом в областях, связанных с экологической и социальной компонентой. В частности, для страны всегда был характерен акцент на социальных факторах, поэтому многие меры социальной защиты и поддержки были внедрены в российских компаниях гораздо раньше и стали конкурентным преимуществом при работе с зарубежными компаниями на внешних рынках. Несмотря на геополитическую ситуацию, России удается делиться этим опытом на международных площадках. В частности, в декабре 2023 года Россия планирует принять участие в ежегодной Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. А до этого при поддержке ООН провести в сентябре Глобальный финансовый форум Ecumene 2023: в прошлом году он собрал более 100 спикеров из 22 стран мира, а результаты обсуждений были представлены на COP27.

В этом году 16 тематических сессий форума соберут более 100 спикеров из разных стран мира. В центре их внимания будут вопросы изменения климата, экономики биоразнообразия и природных решений, развития науки и образования, роли женщин и молодежи в управлении организациями. Отдельный блок сессий будет посвящен перспективам формирования рынка углеродных единиц, трендам и проблемам финансовой и денежной систем, инновационной и технологической трансформации мировой экономики. При этом ключевой миссией Ecumene является продвижение позиции России в мире с учетом целей и задач страны — формирование глобальных тенденций на период после 2030 года.

«Убежден, открытый диалог в рамках форума Ecumene станет значимым вкладом в контексте развития глобальной повестки успешного экономического развития — важнейшего компонента долгосрочной стратегии национальной безопасности нашей страны»,— прокомментировал редакции Вячеслав Фетисов, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде.

Екатерина Ершова