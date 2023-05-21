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Коммерсантъ FM
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Минобороны Украины отрицает «информационную волну об исчезновении» Залужного

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности. Так она прокомментировала очередные сообщения в Telegram-каналах об исчезновении главкома. Госпожа Маляр на прошлой неделе отрицала гибель господина Залужного.

«Главком на месте. Делает свою работу»,— написала госпожа Маляр в Telegram. Она заявила, что «информационную волну о якобы исчезновении» господина Залужного запустили россияне. Замминистра обратила внимание, что только что общалась с главнокомандующим ВСУ.

Информация о возможной гибели главкома ВСУ в зоне боевых действий стала распространяться в Telegram-каналах на фоне сообщений об отказе Валерия Залужного от участия в заседании Военного комитета НАТО. Главком ВСУ также решил не выходить на связь с участниками заседания по видеосвязи. По официальной версии, он принял такое решение из-за «напряженной оперативной ситуации» на Украине. Спустя несколько дней было опубликовано интервью с господином Залужным, дата его записи не уточнялась.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

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