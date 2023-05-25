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Коммерсантъ FM
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Alibaba до конца года наймет 15 тыс. сотрудников

Alibaba Group заявила, что планирует нанять до конца года порядка 15 тыс. человек. В сообщении компании на Weibo говорится, что «шести основным подразделениям бизнеса понадобится нанять в общей сложности 15 тыс. новых сотрудников», 3 тыс. из которых будут выпускниками вузов.

Кроме того, Alibaba назвала «слухами» сообщения о массовых сокращениях сотрудников, отметив, что уход сотрудников — часть обычного бизнес-процесса. Это заявление было сделано на следующий день после того, как Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Alibaba готовится сократить 7% штата (около 1 тыс. человек) своего облачного подразделения.

В марте Alibaba сообщила о намерении реструктурировать свой бизнес и разделить группу на шесть независимых компаний. Каждое подразделение получит возможность привлекать средства от сторонних компаний и проводить IPO. Исключение составляет только подразделение Taobao Tmall Commerce Group, которое отвечает за торговый бизнес Alibaba в Китае, оно останется в 100-процентной собственности Alibaba Group.

Сообщения о готовящихся сокращениях персонала появились вскоре после публикации неудачных финансовых результатов Alibaba. В 2023 финансовом году выручка группы выросла на 2%, составив 868,7 млрд юаней ($126,5 млрд), а чистая прибыль — на 19%, до 65,6 млрд юаней ($9,6 млрд). Эти результаты оказались хуже прогнозов аналитиков.

Кирилл Сарханянц

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