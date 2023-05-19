Акции Alibaba упали после публикации финансовой отчетности

В четверг, 18 мая, китайская Alibaba Group представила отчетность (.pdf) за четвертый квартал и 2023 финансовый год в целом, завершившийся 31 марта. Выручка компании в четвертом квартале увеличилась на 2%, до 208,2 млрд юаней ($30,3 млрд). Чистая прибыль составила 22 млрд юаней ($3,2 млрд) — против убытка годом ранее. За 2023 год в целом выручка Alibaba также выросла на 2%, составив 868,7 млрд юаней ($126,5 млрд), а чистая прибыль — на 19%, до 65,6 млрд юаней ($9,6 млрд).

Результаты четвертого квартала оказались хуже ожиданий инвесторов. Рост выручки оказался самым низким с 2014 года, причем он очень существенно замедлился. Для сравнения: в четвертом квартале 2021-го выручка выросла более чем на 60%, а в тот же период прошлого года — на 9%. В четверг акции Alibaba на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на 5,4%, сегодня, 19 мая, акции компании на Гонконгской бирже также снизились более чем на 6%. Гонконгский индекс Hang Seng Index в пятницу снизился на 1,4%.

Также Alibaba сообщила, что совет директоров одобрил выделение в отдельную компанию и выведение на биржу ее облачного подразделения Cloud Intelligence Group. Ранее сообщалось, что Alibaba собирается разделиться на шесть отдельных компаний и провести IPO каждой из них. Cloud Intelligence Group должна стать одной из этих компаний. Кроме того, руководство компании одобрило поиск внешнего финансирования для подразделения онлайн-торговли для зарубежных рынков Alibaba International Digital Commerce Business Group. Также компания хочет провести IPO сервиса онлайн-доставки продуктов и готовой еды Freshippo и логистического сервиса Cainiao.

Яна Рождественская