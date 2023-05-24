Alibaba сокращает 1 тыс. сотрудников «облачного» подразделения

Alibaba Group разослала уведомления сотрудникам своего «облачного» подразделения Cloud Intelligence Group о начале массовых сокращений в рамках его подготовки к IPO. Об этом, ссылаясь на несколько источников, сообщает Bloomberg. Компания намерена сократить количество рабочих мест в «облачном» бизнесе примерно на 7%, или на 1 тыс. По данным агентства, Alibaba Group предлагает сотрудникам, попавшим под программу сокращения, либо выходное пособие, либо работу в других подразделениях, если это возможно.

О намерении реструктурировать свой бизнес и разделить группу на шесть независимых компаний Alibaba сообщала еще в марте. В числе шести бизнес-групп, на которые планирует разделиться Alibaba, будут Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group and Digital Media и Entertainment Group.

Каждое подразделение получит возможность привлекать средства от сторонних компаний и проводить IPO. Исключение составляет только подразделение Taobao Tmall Commerce Group, которое отвечает за торговый бизнес Alibaba в Китае, оно останется в 100-процентной собственности Alibaba Group. Об одобрении IPO Cloud Intelligence компания сообщила на прошлой неделе в рамках презентации результатов за 2023 финансовый год.

После объявления о готовящихся сокращениях сотрудников акции Alibaba в Нью-Йорке подешевели на 3,7% по итогам торгового дня.

Кирилл Сарханянц