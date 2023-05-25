Депутат Луговой призвал раздать оружие людям в приграничных районах

Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призвал раздать оружие участникам теробороны в приграничных районах России. По мнению парламентария, мера поможет предотвратить проникновение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) с Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Что касается территорий приграничных в рамках событий, которые были в Белгороде, все задаются вопросом: где тероборона наша? Она не вооружена или ее нет? Может быть, стоит принять какие-то организационные меры и в этом направлении? Почему не раздать оружие людям, которые находятся в приграничных районах? Я считаю, что надо немедленно выдать оружие: стрелковое оружие, гранаты, ручные противотанковые гранатометы»,— заявил господин Луговой в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Помимо этого депутат сообщил, что считает необходимым создание организации наподобие «Смерш» (контрразведывательная структура с широкими полномочиями), действовавшей в Великую Отечественную войну. «Конечно, с другим названием, может быть, с другой организационной структурой. Мне кажется, это назревшее предложение, которое все больше и больше обсуждается»,— сказал парламентарий.

22 мая с территории Украины в Белгородскую область проникла ДРГ — основной удар пришелся на город Грайворон. Ответственность за атаку на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус» (РДК), участвующие в боевых действиях на стороне Украины.

В ходе контртеррористической операции ВС РФ ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений прикрытия госграницы вторгшиеся группы были заблокированы и разгромлены, сообщили в Минобороны РФ к вечеру. В ходе боевых действий российские бойцы уничтожили более 70 нападавших, четыре бронированные машины и пять пикапов, указали в военном ведомстве.

Свидетельства очевидцев — в репортаже «Ъ» из Грайворона.

Григорий Лейба