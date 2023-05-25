Кылычдароглу: газовый хаб увеличит зависимость Турции от российских энергоносителей

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что реализация в Турции проекта газового хаба с Россией увеличит зависимость страны от российских энергоносителей.

Кемаль Кылычдароглу пояснил, что у него «нет возражений против хороших отношений с Москвой». Он отметил, что технологическая инфраструктура некоторых областей экономики Турции была создана при поддержке России.

«И если сейчас Турция зависима от нее в энергоносителях на 30-40%, то с реализацией проекта созданием хаба эта зависимость вырастет 70-80% и тогда эта зависимость будет полной»,— добавил господин Кылычдароглу (цитата по ТАСС). Он дополнил, что в качестве альтернативы поставлять газ в Европу можно через Восточное Средиземноморье. По его мнению, это позволит снизить стоимость газа.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин инициировал создание газового хаба из-за антироссийских санкций. По его мнению, утраченный объем транзита по «Северным потокам» можно перенаправить в регион Черного моря. В январе Турция начала работы по созданию хаба. В мае в Минэнерго Турции сообщили, что хаб должен заработать в течение одного года.

Что случилось с российским экспортом газа в ЕС после года конфликта с Украиной — в материале «Ъ» «Отгазники».

Олеся Павленко