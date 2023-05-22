Минэнерго Турции ожидает запуска газового хаба в течение года

Хаб для поставок в Европу газа через Турцию заработает максимум в течение года, заявил министр энергетики страны Фатих Донмез. По его словам, особенно важен проект для стран Южной Европы, которые «не спрашивают, будет хаб или нет», а «интересуются, когда он начнет работу».

«Центр торговли газом заработает максимум в течение года. Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции»,— сказал господин Донмез телеканалу Haber Global (цитата по ТАСС).

Министр ранее рассказывал, что Турция может поставлять в Европу около 40 млрд кубометров газа, которые являются излишками при получении около 100 млрд кубометров из-за рубежа. Анкара ведет переговоры с 15 странами, включая Азербайджан, Иран и государства Персидского залива.

Создание газового хаба инициировал президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года на фоне введения антироссийских санкций странами Запада. По его мнению, утраченный объем транзита по «Северным потокам» можно перенаправить в регион Черного моря. В январе Турция приступила к работам по созданию хаба.

Что случилось с российским экспортом газа в ЕС после года конфликта — в материале «Ъ» «Отгазники».

Леонид Уварчев