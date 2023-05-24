Краснодарский юрист — защитник ПВЗ поддержала идею о снятии моратория на проверки маркетплейсов

Краснодарский юрист Виктория Ошуева, которая занимается защитой интересов собственников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, назвала своевременной идею Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о снятии с маркетплейсов моратория на проверки. Она считает, что ждать его окончания не имеет смысла, потому что ПВЗ сейчас несут серьезные убытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава ФАС Максим Шаскольский подтвердил ранее высказанное намерение ведомства вывести маркетплейсы из-под трехлетнего моратория на проверки, действующего для IT-компаний с марта 2022 года, сообщили «РИА Новости». Ранее Общественный совет при ФАС направил в правительство письмо с этой просьбой.

«Главным вопросом, с которыми сейчас обращаются собственники ПВЗ, является, по их мнению, навязывание кабальных условий через присоединение к оферте маркетплейса, в результате чего ПВЗ несут большие убытки. Снятие моратория на проверки маркетплейсов ФАС сейчас весьма своевременно: обстоятельства, лежащие в основе жалоб, могут быть квалифицированы государственным органом как нарушение закона о защите конкуренции»,— рассказывает Виктория Ошуева (краснодарская юрфирма «Векави»).

Она отмечает, что воздействие на Wildberries посредством «мягкого права» после конфликта, о котором писали СМИ, дало лишь временный эффект, но проблему не решило. Со ссылкой на данные известных ей владельцев ПВЗ юрист рассказала, что в мае удержания с них и штрафы составили сумму, превышающую 60% дохода, что уже вынудило отдельные ПВЗ закрыться. Закрытие ПВЗ означает, что тысячи их сотрудников по всей стране могут потерять рабочие места уже сейчас, не дождавшись окончания моратория, полагает госпожа Ошуева.

«Будет правильно, если ФАС начнет работать быстрее с использованием предусмотренных законодательством о защите конкуренции инструментов, в частности, проверит оферту Wildberries, алгоритмы работы приложения, систему взаимодействия Wildberries с продавцами и владельцами ПВЗ, законность начисления штрафов, прозрачность и объективность формирования рейтинга продавца и ПВЗ, и, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, примет соответствующие меры»,— добавила юрист.

9 марта Wildberries объявил о введении новых правил для владельцев ПВЗ. С них собирались взимать полную стоимость заказа, если при его возврате на склад будет обнаружен брак или другой товар. Собственники ПВЗ Wildberries объявили забастовку с требованием отменить штрафы и вернуть выплаченные деньги. После этого маркетплейс смягчил штрафы. 20 апреля суд признал незаконным требование Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества.

Кроме того, «Ъ» сообщал, что экспертный совет при ФАС рекомендовал Wildberries исключить односторонние действия, меняющие в короткие сроки условия работы и покупки товаров на площадке. Также Wildberries рекомендовано создать механизм досудебного урегулирования споров и проработать практики «на предмет установления разумных и соразмерных условий для пользователей». В ФАС уточнили, что ответить на рекомендации компания должна не позднее 30 мая.

Михаил Волкодав

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