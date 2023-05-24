Министр энергетики Шульгинов: единого ценника на российский газ для участников ЕАЭС не будет

Единой цены на российский газ для государств—участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будет, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Он добавил, что ценник в любом случае будет существенно ниже мирового.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шульгинов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Николай Шульгинов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Цены будет устанавливать сама страна с учетом собственных интересов, собственных обязательств, возможностей поставок, логистики и так далее. Единой цены все равно не будет… Сегодня цена в каждой стране разная. Давно это было принято. При этом важно учитывать, что цены для всех наших партнеров существенно ниже мировых цен»,— сказал господин Шульгинов журналистам на полях Евразийского экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что цены на энергоносители в странах ЕАЭС в десять раз ниже таковых в Евросоюзе. Согласно статистике, позднее представленной президентом, объем взаимной торговли участников союза в 2021 году достиг $73,1 млрд.

О последней встрече лидеров стран ЕАЭС — в материале «Ъ» «Союз нерешимый».

Григорий Лейба