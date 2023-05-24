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Коммерсантъ FM
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МВД Германии сообщило о 2,5 тыс. просьб убежища от годных к военной службе россиян

Министерство внутренних дел Германии сообщило, что с 24 февраля 2022 года по конец апреля 2023-го убежище в стране запросили 2485 мужчин из России, годных к военной службе. По данным ведомства, одобрено 55 заявлений, 88 отклонено, 1671 рассматриваются и 671 заявка имеет статус «формально завершена», передает 24 мая медиагруппа RND.

К категории формально завершенных относятся заявки, которые будут рассматриваться в рамках Дублинской процедуры. Дублинский регламент определяет, какое государство-член Евросоюза должно рассмотреть ходатайство о предоставлении убежища. В рамках указанной процедуры запрашивающий убежище человек может быть перенаправлен в другую европейскую страну, власти которой будут отвечать за предоставление убежища. В большинстве случаев рассматривать подобные заявления должны страны первого въезда в ЕС.

Депутат германского Бундестага от Левой партии Ян Корте раскритиковал малое количество одобренных заявок о предоставлении убежища. «Когда более 100 тыс. мужчин призывного возраста покидают Россию и отказываются от войны, но только 55 из них находят официальную защиту в Германии, что-то идет не так»,— рассказал он RND.

Большинство немецких политиков заявили о необходимости предоставить политическое убежище гражданам России после объявления в стране частичной мобилизации. Немецкие правозащитники призвали власти Германии определить новые правила въезда в Евросоюз для россиян. Позднее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что власти страны готовы дать убежище бегущим от мобилизации россиянам, которые «выступают против путинского режима».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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