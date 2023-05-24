Кремль серьезно относится к возможным угрозам «Троице» при передаче РПЦ

Кремль выяснит у экспертов подробности о возможности передачи иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви (РПЦ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне группа ученых заявила, что планируемое перемещение иконы подвергает ее серьезной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Господин Песков утверждает, что ранее таких экспертных заключений не давалось. «Будем разговаривать с экспертами, проговаривать это. Тема очень серьезная. И, конечно, будем выяснять детали»,— сказал «Ъ FM» представитель Кремля во время пресс-колла.

«Троицу» ранее вывозили из Третьяковской галереи в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры в июле 2022 года по личной просьбе патриарха Кирилла. Икона провела в лавре два дня. Научные сотрудники и реставраторы Третьяковки это решение не поддержали и предупредили, что перевозить икону нельзя.

15 мая 2023-го РПЦ сообщила, что Владимир Путин принял решение вернуть ей икону «Троица». 16 мая патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в московский храм Христа Спасителя на празднование Троицы (православные отмечают этот праздник 4 июня).

17 мая директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева заявила, что передача «Троицы» из Третьяковки несет риски для иконы. Комиссия по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета Российской академии наук «История мировой культуры» обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой предотвратить разрушение «Троицы».

О ситуации с иконой — в публикации «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

Лаура Кеффер