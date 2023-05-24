Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кремль серьезно относится к возможным угрозам «Троице» при передаче РПЦ

Кремль выяснит у экспертов подробности о возможности передачи иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви (РПЦ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне группа ученых заявила, что планируемое перемещение иконы подвергает ее серьезной опасности.

Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Господин Песков утверждает, что ранее таких экспертных заключений не давалось. «Будем разговаривать с экспертами, проговаривать это. Тема очень серьезная. И, конечно, будем выяснять детали»,— сказал «Ъ FM» представитель Кремля во время пресс-колла.

«Троицу» ранее вывозили из Третьяковской галереи в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры в июле 2022 года по личной просьбе патриарха Кирилла. Икона провела в лавре два дня. Научные сотрудники и реставраторы Третьяковки это решение не поддержали и предупредили, что перевозить икону нельзя.

15 мая 2023-го РПЦ сообщила, что Владимир Путин принял решение вернуть ей икону «Троица». 16 мая патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в московский храм Христа Спасителя на празднование Троицы (православные отмечают этот праздник 4 июня).

17 мая директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева заявила, что передача «Троицы» из Третьяковки несет риски для иконы. Комиссия по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета Российской академии наук «История мировой культуры» обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой предотвратить разрушение «Троицы».

О ситуации с иконой — в публикации «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...