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Коммерсантъ FM
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Президент Республики Сербской: США поставили под угрозу энергобезопасность Европы

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик считает, что США, решив ввести санкции в отношении России, поставили под угрозу энергетическую безопасность стран Европы.

Фото: МИД России

Фото: МИД России

«Введение Западом санкций против РФ поставило под угрозу энергетическую безопасность Европы. Европейские страны вынуждены следовать политике США, хотя у них нет альтернативы российской нефти и газу, и тем самым они наносят прямой ущерб своим экономическим системам»,— заявил Милорад Додик на встрече представителей по безопасности в Москве (цитата по ТАСС).

Летом 2022 года на встрече с президентом Владимиром Путиным Милорад Додик заявил, что Республика Сербская не хотела присоединяться к санкциям. 23 мая этого года он снова встретился с Владимиром Путиным. Президент России поблагодарил его за нейтральную позицию по военному конфликту на Украине.

Босния и Герцеговина, в которую входит Республика Сербская, как Северная Македония с Молдавией, зависит от поставок российского газа. Весь газ в эти страны поступает из России.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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