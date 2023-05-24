Глава Минобороны Великобритании посетил Киев с необъявленным визитом

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев, где провел рабочую встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Ранее о планах господина Уоллеса приехать на Украину не сообщалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Defence Ministry of Ukraine, Reuters Фото: Defence Ministry of Ukraine, Reuters

В ходе встречи господа Уоллес и Резников обсудили дальнейшую подготовку украинских военнослужащих в Великобритании и поставки Киеву британского вооружения. «У нас была возможность пожать руки пилотам, которые учились в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow»,— рассказал Алексей Резников (цитата по сайту Минобороны Украины).

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, сейчас производимая MBDA.

Кроме того, по словам господина Резникова, стороны рассмотрели вопрос стабилизации ситуации в Европе за счет использования «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

О передаче на Украину Storm Shadow, способных поражать цели на расстоянии до 250 км, стало известно 11 мая. Британия стала первой страной, решившейся на поставку Украине дальнобойных крылатых ракет. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки британских дальнобойных ракет Украине отвечают ее нуждам. 15 мая Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате Storm Shadow.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева