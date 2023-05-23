СКР возбудил шесть уголовных дел после нападения диверсантов на Белгородскую область

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении шести уголовных дел по факту нападения на населенные пункты Белгородской области. Как рассказывал «Ъ», речь идет о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 205, 317, 30–105 и 167 УК РФ). К ним добавились дела о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ст. 222, ст. 222.1 УК РФ).

В регионе продолжается контртеррористическая операция. Силовые структуры ведут зачистку территории. Ранее сегодня регион подвергся атакам беспилотников: над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила БПЛА.

Вчера, 22 мая, власти сообщали о восьми раненых мирных жителях. Ответственность за атаку на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус» (РДК), участвующие в боевых действиях на стороне Украины. В начале марта боевики из РДК вторглись в Брянскую область, в результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения.

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Сергей Толмачев, Воронеж