ООН призвала воздержаться от эскалации на фоне событий в Белгородской области

ООН выразила обеспокоенность произошедшим в Белгородской области, сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Вчера, 22 мая, в ООН еще не знали об этом инциденте. Сегодня господин Дюжаррик призвал не допустить эскалации.

«Мы, конечно, с обеспокоенностью следим за сообщениями об инциденте в Белгородской области РФ. Мы ознакомились с заявлениями представителей как Украины, так и России. Со стороны ООН мы не можем подтвердить сообщения или любую информацию, касающуюся предположительно вовлеченных сторон, о причастности которых говорится в СМИ»,— ответил он на брифинге на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Обращаясь ко всем сторонам, он призвал не допустить эскалации или распространения боевых действий. «Также призываем воздержаться от действий и риторики, которая может привести к дальнейшему росту напряженности»,— заявил представитель генсека ООН.

22 мая в Грайворонский округ Белгородской области с территории Украины зашли диверсанты, был введен режим контртеррористической операции, сегодня снятый. Минобороны РФ сообщило о ликвидации 70 диверсантов. Погиб один мирный житель, 13 человек ранены, одна женщина умерла.

Об атаке читайте в публикации «Ъ» «"Граница" на границе».

Мария Федотова