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Коммерсантъ FM
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Беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию в Курской области, три села обесточены

В Суджанском районе Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что в результате этого обесточены три села Плехово, Гуево и Горналь, которые расположены у границы с Сумской областью Украины.

«В настоящее время ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. Никто из жителей не пострадал»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее сегодня, 23 мая, в Курской области без света остались три села Корнеевского района, в которых проживают более 400 человек. Это произошло после атаки села Гордеевка. На данный момент электроснабжение восстановлено.

Приграничные регионы России ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В соседней с Курской Белгородской области из-за вторжения украинских диверсантов был введен режим контртеррористической операции. Из-за атаки боевиков на Грайворонский район погиб мирный житель, 13 человек ранены. Еще одна женщина скончалась в ходе эвакуационных мероприятий. Министерство обороны сообщило об уничтожении диверсантов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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