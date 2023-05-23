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Коммерсантъ FM
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После обстрела курского села без света остались 400 человек

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле со стороны Украины приграничной территории региона. На этот раз было атаковано село Гордеевка в Кореневском районе.

«Пострадавших нет, повреждены электрические сети. В результате села Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены. Без света остались около 400 человек. К восстановлению электроснабжения ремонтники приступят, как только представится возможность»,— написал глава региона в Telegram-канале. По его данным, один из снарядов также повредил грузовую машину и экскаватор, производивший работы по укреплению госграницы.

Приграничные регионы России ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В Курской области вчера, например, был обстрелян поселок Краснооктябрьский. Сегодня в Брянской области снаряды упали в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила БПЛА.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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