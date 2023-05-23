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Коммерсантъ FM
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Дерипаска: около 250 банков США не переживут кризис

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что порядка 250 американских банков не переживут кризис, начавшийся в США. «Первый пяток», считает он, «уже загнулся». В качестве одного из признаков глубокого кризиса он указал на дискуссии в Конгрессе по подъему потолка госдолга.

«Это вообще, конечно, было прикольно выслушивать последние 10-15 лет рассказы американских типа аналитиков о том, что мы еще увидим этот "китайский экономический кризис" из-за скрытых региональных долгов и проблем перегретого рынка недвижимости в Китае. Однако все это мы увидим в ближайшие месяцы на американской земле»,— написал Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

В начале марта американские SVB и Signature Bank, специализировавшиеся на кредитовании стартапов, обанкротились один за другим. SVB был 17-м по величине банком США. За неделю после краха SVB и Signature Bank другие американские банки заняли у ФРС рекордные $165 млрд из-за обеспокоенности ситуацией на банковском рынке.

Лимит госдолга США составляет $31,4 трлн. Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала Конгресс о рисках дефолта из-за достижения потолка госдолга 1 июня. В Конгрессе обсуждают этот вопрос, однако республиканцы, контролирующие Палату представителей, против повышения потолка без бюджетных реформ.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Не так страшен дефолт, как его малюют».

Лусине Баласян

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