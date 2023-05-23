Петербургский суд отказал активистам в новом иске по Дому Басевича

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказался вернуться к рассмотрению вопроса об отсутствии аварийности исторического Дома Басевича в Петроградском районе, которому градозащитники ранее пытались добиться присвоения статуса памятника и остановить его снос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили 23 мая в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, суд вынес определение по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам дела по иску о признании незаконным заключения КГИОП о соответствии требованиям режимов зон охраны объектов культурного наследия эскизного проекта комплекса зданий для нужд Академии танца Бориса Эйфмана. Он предусматривает демонтаж аварийных конструкций Дома Басевича.

Активисты настаивали, что согласно выводам экспертизы СК РФ, можно сохранить все шесть корпусов здания, а не одну лишь фасадную стенку. Однако суд эти аргументы во внимание не принял и отказался запрещать снос здания.

Суд разъяснил, что при вынесении решения от 7 июля 2022 года руководствовался, в том числе, заключением комплексной строительно-технической историко-культурной, архитектурной экспертизы, проведенной по ходатайству самих истцов и тем учреждением, о котором они просили. «Данное заключение, требующее более широкого спектра специальных познаний, нежели заключение, полученное в рамках уголовного дела, истцами не оспаривалось и было оценено судом в совокупности с иными доказательствами по делу»,— уточняется в сообщении.

Напомним, что снос Дома Басевича в Петербурге начался 18 мая. Внутрь здания в знак протеста против его уничтожения проникли несколько человек, которые находились там, пока велись демонтажные работы.

Ранее жители соседних домов пожаловались на трещины и обрушения, которые появились из-за сноса Дома Басевича. К Дому Кирилловых на Большой Пушкарской, 3 прибыли сотрудники МЧС из-за обрушений штукатурки.

Активисты уже несколько лет бьются за сохранение Дома Басевича. Они проводят многочисленные акции, подавали несколько исков в суд и обращались в Следственный комитет РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-СПб».

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