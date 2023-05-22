Дом Басевича в Петербурге сносят с активистами внутри

В Петербурге возобновился снос Дома Басевича по адресу Большая Пушкарская улица, 7. Внутри здания в знак протеста забаррикадировались активисты, которые ранее дежурили у ворот стройплощадки. Сейчас градозащитники бегают по зданию и оперативно выкладывают в Telegram-канале «SOS СПб СНОС» фото и видео о том, что происходит внутри объекта и на прилегающей территории.

Как сообщают активисты, их единомышленники в первый раз проникли здание 18 мая, когда начался демонтаж. Работы по сносу приостановились лишь ближе к вечеру. «Внутри здания в знак протеста против уничтожения нашего культурного наследия забаррикадировались и продолжают оставаться активисты-градозащитники», — говорится в сообщении.

Ранее жители соседних домов пожаловались на трещины и обрушения, которые появились из-за сноса Дома Басевича. К Дому Кирилловых на Большой Пушкарской, 3 прибыли сотрудники МЧС из-за обрушений штукатурки. Активисты несколько лет бьются за сохранение Дома Басевича. Они проводят многочисленные акции, подавали несколько исков в суд и обращались в Следственный комитет РФ.

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