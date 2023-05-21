Петербуржцы заявили об обрушениях в соседнем с домом Басевича здании

Очевидцы заявили, что при сносе дома Басевича техника задела соседний дом и обрушила часть здания. Об этом они сообщили в Telegram-канале «SOS СПб Снос». В администрации района отрицают обрушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Начало сноса Доходного дома И. И. Басевича на улице Большая Пушкарская, дом 7 Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Начало сноса Доходного дома И. И. Басевича на улице Большая Пушкарская, дом 7 Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Следующая фотография 1 / 2 Начало сноса Доходного дома И. И. Басевича на улице Большая Пушкарская, дом 7 Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Начало сноса Доходного дома И. И. Басевича на улице Большая Пушкарская, дом 7 Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Как утверждают петербуржцы, пострадал доходный дом Кирилловых на Большой Пушкарской, 3. На месте работают спасатели, здание огородили.

В администрации Петроградского района отрицают обрушение здания. По их словам, обрушилось около десяти сантиметров штукатурки после того, как дом задел проезжающий грузовик.

Напомним, 18 мая в Петроградском районе Петербурга начали сносить знаменитый Дом Басевича. Его построили в 1912 году, Смольный отказался включать здание в список архитектурных памятников. На его месте планируют возвести апартаменты для актеров театра Бориса Эйфмана.

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