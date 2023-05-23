В день захода украинской ДРГ в Белгородскую область в регионе погиб курский мобилизованный

Мобилизованный житель дервени Шелеповка Большесолдатского района Курской области Дмитрий Меркулов скончался 22 мая при исполнении служебных обязанностей в Алексеевской районной больнице. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Владимир Зайцев.

По его словам, Дмитрий Меркулов был призван по мобилизации для участия в специальной военной операции в октябре 2022 года и находился в служебной командировке в белгородском райцентре Алексеевка. Других подробностей биографии бойца Владимир Зайцев не привел.

Днем 22 мая белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский городской округ (находится в противоположном конце области от Алексеевского). Из части сел было вывезено около 100 человек, 13 мирных жителей ранено. Спустя сутки российские военные уничтожили более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Подробнее о происходящем читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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