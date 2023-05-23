Боррель: главы Минобороны ЕС не согласовали новый транш военной помощи Украине

Министры обороны Евросоюза не смогли договориться по новому траншу военной помощи Украине. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Обсуждение вопроса продолжится в течение недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters Жозеп Боррель

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

«Мы предложили уже восьмой пакет в размере €500 млн, по которому мы продолжаем переговоры. Надеюсь, что мы поочередно преодолеем все препятствия для утверждения этой помощи на техническом уровне начиная с этой недели. На сегодняшний день у нас нет единогласного решения по этому вопросу»,— cказал господин Боррель по итогам заседания Совета Минобороны ЕС (цитата по «РИА Новости»).

Большинство стран поддержали увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд, ранее предложенное господином Боррелем. Он уточнил, что около половины из этих денег пойдут не на Украину, а «на другие цели». Детали он не привел.

Господин Боррель сообщил, что ЕС уже предоставил Украине «разнообразную помощь» на €65 млрд и планирует сохранить позицию мирового лидера в этом вопросе. Евросоюз направил Киеву 220 тыс. артиллерийских снарядов, 1300 ракет. В ближайшие 12 месяцев планируется поставить боеприпасы из своих запасов.

16 мая итальянское агентство ANSA сообщило, что Венгрия заблокировала выделение нового транша военной помощи Украине в размере €500 млн из Европейского фонда мира. Позднее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не согласует выделение денег Украине из Европейского фонда мира до тех пор, пока Киев не снимет санкции с венгерского OTP Bank.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для финансирования задач, которые помогут «сохранять мир, предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность». До начала специальной военной операции средства из фонда никогда не использовали для закупок оружия. Однако после 24 февраля ЕС решил использовать их для военных поставок Киеву.

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Лусине Баласян