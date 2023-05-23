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Коммерсантъ FM
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Центробанк повысит нормативы обязательных резервов для банков с 1 июня

Банк России повышает с 1 июня нормативы обязательных резервов, это будет сделано с учетом динамики структурного профицита ликвидности. Ранее ЦБ повышал эти нормативы с 1 марта.

Норма обязательных резервов гарантирует выполнение банками обязательств перед клиентами за счет резервирования средств, необходимых для производства выплат по депозитам.

Какие нормативы затронут изменения:

  • по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций — до 4,5% (+0,5 п. п.);
  • по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций — до 6% (+0,5 п. п.);
  • по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран для всех кредитных организаций — до 8,5% (+1 п. п).

Нормативы обязательных резервов в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения.

Повышение нормативов обязательных резервов банков, анонсированное ЦБ в июле, было перенесено на 1 марта 2023 года. В конце марта ЦБ установил пониженные нормы резервирования для валют дружественных стран.

Мария Федотова

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