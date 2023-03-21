ЦБ установил пониженные нормы резервирования для валют дружественных стран

Банк России установил для кредитных организаций дифференцированные нормативы обязательных резервов по обязательствам в валютах. Разные нормативы будут применяться к валютам дружественных и недружественных стран, ко вторым вводятся более высокие значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Решение начинает действовать с 1 апреля для стимулирования изменения структуры валютных пассивов банков в пользу валют дружественных стран. Для уточнения порядка расчета обязательных резервов регулятор также установил с 1 апреля коэффициенты по соответствующим операциям.

Нормативы выглядят следующим образом:

7,5% — по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран;

5,5% — по всем категориям резервируемых обязательств в иной иностранной валюте.

Коэффициенты:

0,05 — по обязательствам в валютах недружественных стран;

0,2 — по обязательствам в иной иностранной валюте.

В августе 2022 года ЦБ объявил о планах ускорить девалютизацию и ввести дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро.

Мария Федотова