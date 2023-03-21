ЦБ установил пониженные нормы резервирования для валют дружественных стран

Банк России установил для кредитных организаций дифференцированные нормативы обязательных резервов по обязательствам в валютах. Разные нормативы будут применяться к валютам дружественных и недружественных стран, ко вторым вводятся более высокие значения.
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Решение начинает действовать с 1 апреля для стимулирования изменения структуры валютных пассивов банков в пользу валют дружественных стран. Для уточнения порядка расчета обязательных резервов регулятор также установил с 1 апреля коэффициенты по соответствующим операциям.
Нормативы выглядят следующим образом:
- 7,5% — по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран;
- 5,5% — по всем категориям резервируемых обязательств в иной иностранной валюте.
Коэффициенты:
- 0,05 — по обязательствам в валютах недружественных стран;
- 0,2 — по обязательствам в иной иностранной валюте.
В августе 2022 года ЦБ объявил о планах ускорить девалютизацию и ввести дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро.