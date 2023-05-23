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Коммерсантъ FM
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Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение безопасности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что странам Европы необходимо заключить соглашение с Россией о будущем европейской безопасности. Такое мнение он выразил в ходе выступления на экономическом форуме в Катаре. Слова господина Орбана приводит «РИА Новости».

По мнению Виктора Орбана существует два варианта того, как в будущем будет выглядеть Европейский союз. Брюссель, по словам венгерского премьера, планирует создать «соединенные штаты Европы». Однако ряд стран, в числе которых Венгрия, выступают за расширение национальных компетенций стран-членов.

Выступая на экономическом форуме в Будапеште в начале марта, Виктор Орбан заявил о возможном пересмотре отношений с Россией на фоне «изменения геополитических реалий» после начала российской военной операции на Украине. Премьер подчеркивал, что восстановление российско-европейских отношений после окончания боевых действий необходимо, но, по его мнению, это далеко от реальности.

Венгрия занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. Глава МИД страны Петер Сийярто также призывал Запад сохранить открытыми каналы связи с Россией. В украинском МИДе говорили, что Венгрия «подыгрывает России», а Виктор Орбан демонстрирует «патологическое пренебрежение» к Украине.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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