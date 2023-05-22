Путин поручил уточнить расчет цен на нефть в целях налогообложения

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июня уточнить существующие и установить дополнительные индикаторы, используемые при определении цены на нефть для налогообложения нефтегазовых компаний.

Это в том числе поспособствует снижению размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть, сообщается на сайте Кремля. Перечень поручений утвержден по итогам совещания по экономическим вопросам от 11 апреля.

В Минэнерго неоднократно выражали сомнение в репрезентативности существующих индикаторов цен на российскую нефть. В связи с этим, добавляли в ведомстве, разрабатывается развитие собственных индикаторов. Замглавы Минфина Алексей Сазанов допустил использование внебиржевых котировок СПбМТСБ для определения цены Urals.

В апреле в России вступил в силу закон о новой методике определения цены нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Согласно закону, при расчете пошлин ограничивается скидка на Urals. Если в апреле дисконт Urals составит более $34 от средней цены Brent, то НДПИ и НДД рассчитываются исходя из стоимости Urals с дисконтом $34 от Brent, в мае дисконт составит $31 от Brent, в июне — $28.

Подробнее о стоимости российской нефти — в материале «Ъ FM» «Санкции нацелились на нефть».

Лусине Баласян