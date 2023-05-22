Путин поручил утвердить лимит в $1 млрд по покупке валюты для сделок за рубежом

Президент Владимир Путин поручил установить ежемесячный лимит в $1 млрд на покупку резидентами валюты внутри страны для зачисления на зарубежные счета. Поручение дано правительству и Банку России, оно должно быть исполнено до 1 июня. Также господин Путин поручил утвердить те случаи, для которых этот лимит не применяется.

Зачисленные на зарубежные счета деньги должны использоваться для проведения разрешенных сделок. Они должны быть одобрены правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Согласно законодательству, резиденты имеют право покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке РФ в порядке и на цели, определяемые ЦБ. Сделки купли-продажи иностранной валюты могут осуществляться непосредственно между уполномоченными банками, а также через валютные биржи.

В марте 2022 года Россия ввела временные ограничения на выход зарубежного бизнеса из российских активов. Также были ограничены операции с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью. В декабре президент РФ разрешил правительству выдавать временные разрешения на сделки с лицами, попавшими под российские контрсанкции.

Выдачей разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами недружественных государств, а также валютных операций занимается подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов.

О сделках читайте в публикации «Ъ» «Иностранцы сливаются и поглощаются».

Мария Федотова