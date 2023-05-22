Ирландия станет первой страной, размещающей на алкоголе предупреждения о вреде употребления

Сегодня, 22 мая, министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли подписал закон, в соответствии с которым с мая 2026 года на алкогольных напитках будут размещаться подробные предупреждения о потенциально вредных последствиях его употребления. Тем самым Ирландия станет первой страной, которая введет такую практику. Сходные предупреждения на сигаретных пачках размещают в большинстве стран.

На бутылках и банках с алкогольными напитками предполагается рассказывать о риске рака и заболеваний печени, вреде употребления алкоголя для беременных, а также о том, сколько калорий в них содержится. «При наличии такой информации мы сможем принять информированное решение об употреблении алкоголя. На упаковке других продуктов и напитков уже содержится информация, связанная со здоровьем, и, если необходимо, предупреждения о риске для здоровья. Этот закон приводит алкоголь в соответствие с этими нормами»,— заявил господин Доннелли.

По данным ирландского Совета по исследованиям в сфере здравоохранения, потребление алкогольных напитков в стране достигло максимума в 2001 году: тогда оно составляло 14,3 л чистого этилового спирта на человека в год. С тех пор оно снизилось до 10,2 л. Тем не менее Ирландия остается в топ-10 по потреблению алкоголя в мире.

Решение Ирландии уже вызвало противодействие со стороны других стран. Более десяти государств, включая Великобританию, США, Мексику и Кубу, подали жалобу на него во Всемирную торговую организацию (ВТО). В июне ВТО должна рассмотреть жалобу.

Несколько европейских стран, среди которых Италия, Испания и Франция, также пожаловались на это решение в Еврокомиссию, сочтя одностороннее принятие такого закона нарушением европейских правил. Так, по мнению президента одной из крупнейших итальянских винодельческих компаний, Marchesi Antinori, Альбьеры Антинори, это подрывает идею единого европейского рынка. «Оборот итальянского вина в Ирландии очень мал, но это вопрос принципа: вы не можете делать что-то подобное внутри Европейского союза»,— отметила она.

Яна Рождественская