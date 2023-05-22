ТАСС: в Артемовске остается несколько десятков жителей, эвакуация продолжается

В Артемовске (Бахмуте) остались еще несколько десятков жителей, заявил ТАСС неназванный представитель силовых структур ДНР. Он уточнил, что эвакуация мирного населения продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Пока есть четкое понимание, что в Артемовске остались несколько десятков местных жителей. Но, возможно, цифра будет меняться по мере обследования подвалов домов»,— добавил собеседник агентства.

Мэр Артемовска Александр Шатов позднее заявил, что количество эвакуированных беженцев превышает 3,5 тыс. человек.

21 мая Минобороны РФ объявило о взятии под контроль Артемовска. Президент Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных российской армии со взятием города. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что там по-прежнему остаются украинские войска.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер