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Партия премьера победила уверенно, но недостаточно

В Греции подвели итоги парламентских выборов

Правящая консервативная партия «Новая демократия» премьера Кириакоса Мицотакиса одержала уверенную победу на состоявшихся в Греции в воскресенье парламентских выборах. Тем не менее с учетом пропорциональной системы, по которой прошло голосование, этого результата недостаточно для самостоятельного формирования правительства. Поэтому грекам придется голосовать еще раз — в начале июля уже по новой системе, после чего «Новая демократия» наверняка получит власть еще на четыре года. С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис

Премьер Греции Кириакос Мицотакис

Фото: Stelios Misinas, Reuters

Премьер Греции Кириакос Мицотакис

Фото: Stelios Misinas, Reuters

Согласно предварительным результатам, «Новая демократия» получила на воскресных выборах более 40% голосов, значительно опередив главного конкурента леворадикальную коалицию «Сириза» экс-премьера Алексиса Ципраса, за которую проголосовали около 20% избирателей. Хотя победу правящей партии сулили практически все прогнозы, ее столь значительный отрыв от «Сиризы» стал неожиданностью. Предвыборные опросы прочили разрыв между фаворитами всего в 6–7%.

Успех партии премьера многие эксперты объясняют желанием большинства греков иметь стабильное правительство.

Кириакос Мицотакис всегда высказывался в пользу однопартийного кабинета, «Сириза» же в случае победы могла сформировать только коалиционное правительство из нескольких партий. Победить достаточно уверенно «Новой демократии» не помешала даже страшная железнодорожная катастрофа, которая произошла в ночь на 1 марта близ города Лариса, в которой погибли 57 человек и ответственность за которую большинство греков возложили на власть. Не сильно помогла оппозиции и прошлогодняя афера с незаконным прослушиванием греческой спецслужбой EIP телефона лидера социалистического движения ПАСОК Никоса Андрулакиса, итогом которой стали отставки руководителя EIP и главы администрации премьера.

Впрочем, победа «Новой демократии» недостаточна, чтобы уже сейчас самой сформировать правительство. По предварительным подсчетам, правящая партия получает 145 мандатов в 300-местном парламенте, и для абсолютного большинства ей не хватает 6 мандатов, а от других партий она их вряд ли получит.

Обозреватель «Ъ» Андрей Плахов о выборах в Греции

Тем не менее именно Кириакосу Мицотакису президент Катерина Сакелларопулу предложит первому сформировать новое правительство, дав ему на это три дня. Если у того не получится, по три дня на формирование кабинета получат занявшие по итогам воскресного голосования второе и третье места лидеры «Сиризы» и ПАСОК. Однако шансов у них еще меньше.

В случае неудачи всех трех лидеров президент назначит временное правительство, которое подготовит новое голосование, ориентировочно 4 июля. Пройдет оно уже по старой системе, и победитель получит «премиальный бонус» в 50 депутатских мест. Это позволит «Новой демократии» в случае повторения успеха самостоятельно сформировать кабинет.

Кириакос Мицотакис в таком раскладе не сомневается. «Результаты нынешнего голосования определяющие. Они показывают, что "Новая демократия" получила от народа одобрение на правление — мощное и самостоятельное»,— заявил нынешний и, похоже, будущий греческий премьер.

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