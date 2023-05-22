WP представила детали плана главы МАГАТЭ по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси разработал проект соглашения для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в преддверии украинского контрнаступления. Представить инициативу Совету Безопасности ООН гендиректор МАГАТЭ планирует в этом месяце, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Ранее аналогичные сроки называло агентство Reuters.

По информации двух собеседников издания, в плане господина Гросси содержится несколько пунктов, которые должны способствовать защите ЗАЭС:

запрет на размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военнослужащих;

запрет на ведение огня как с территории ЗАЭС, так и в ее сторону, в том числе запрет нападать на персонал на электростанции;

защита всех систем охраны и безопасности на ЗАЭС;

защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеуказанных принципов.

По словам неназванного российского дипломата, Москва поддерживает план Рафаэля Гросси. «У нас нет возражений против плана. Мы надеемся, что реализация этих принципов предотвратит любую атаку на ЗАЭС в будущем»,— приводит издание слова собеседника. Высокопоставленный европейский дипломат сообщил WP, что вероятность достижения соглашения между российской и украинской стороной составляет 50%, однако переговоры продолжаются. Пресс-секретарь президента Украины не ответил на запрос издания.

Как утверждает WP со ссылкой на утекшие документы Пентагона и американской разведки, Украина не станет заключать сделку после почти девяти месяцев переговоров о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. В одном из документов говорится, что Владимир Зеленский «настоял на том, чтобы правительственные чиновники не позволили Гросси заставить Киев демилитаризовать ЗАЭС, посчитав, что это не соответствует интересам Киева».

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию. Управляет станцией АО «Росэнергоатом» (дочка «Росатома»). МАГАТЭ обсуждало создание зоны безопасности вокруг станции, но, по версии российского МИДа, достичь договоренности не удалось из-за позиции Украины. В мае Рафаэль Гросси заявил, что ситуация в районе ЗАЭС становится потенциально опасной. В настоящее время все реакторы ЗАЭС остановлены.

Что происходит после ввода войск Росси на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева