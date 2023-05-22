РБК: Минфин предложил снизить оценку прогнозных расходов на маткапитал на 17% в 2024–2026 годах

Минфин предложил в 2024–2026 годах сократить оценку федерального трансферта, необходимого Социальному фонду на выплату материнского капитала. Совокупное снижение трансферта может составить 356 млрд руб., или 17% относительно действующего закона о бюджете на 2024–2025 годы и бюджетного прогноза на 2026 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на предварительные проектировки Минфина на следующие три года.

Из документа Минфина следует, что прогнозные ассигнования на предоставление средств сократятся:

в 2024 году — до 516,3 млрд руб. (–109,7 млрд руб.),

в 2025 году — до 561,5 млрд руб. (–132,7 млрд руб.),

в 2026 году — до 608,3 млрд руб. (–113,7 млрд руб. (относительно бюджетного прогноза)).

Как уточнили в Минтруде, в настоящее время объем ассигнований на программу материнского капитала на 2024–2026 годы находится на стадии обсуждения. Итоговую оценку расходов определят при формировании проекта федерального бюджета. В министерстве также отметили, что все поступившие от граждан заявления на распоряжение средствами маткапитала будут удовлетворены в любом случае.

Кроме того, согласно материалам Минфина, в 2024 году предлагается снизить траты, запланированные на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, до 1,17 трлн руб. (–7,1 млрд руб., или 0,06%). При этом расходы на эти пособия ведомство предлагает увеличить на 19,3 млрд руб., до 1,3 трлн, в 2025 году и на 18,8 млрд руб., до 1,46 трлн, в 2026-м.

С 1 февраля этого в России проиндексировали материнский капитал. Таким образом, его размер составил 586,9 тыс. руб. за первого ребенка и 775,6 тыс. за второго. Он был проиндексирован на уровень фактической инфляции 11,9%.

В 2023 году на выплату материнского капитала в федеральном бюджете было отведено 551,3 млрд руб. По результатам 2022 года фактические траты на выплату маткапитала снизились на 14% относительно прогноза (около 440 млрд руб.). В прошлом году на эти цели всего было потрачено 381 872,53 млн руб., или 86,1% прогнозируемых расходов. За 2022 год число семей, получивших маткапитал, сократилось на 141,52 тыс. (–13,4%).

Подробнее о размере и условиях получения материнского капитала в 2023 году — в материале «Ъ».

Милена Костерева