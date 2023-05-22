Segezha Group завершает подготовку к пожароопасному сезону в Красноярском крае

Объединенный филиал по лесным ресурсам Segezha Group в Красноярском крае (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») завершает подготовку к пожароопасному сезону 2023 года в плановом порядке. Мероприятия в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском и Енисейском районах проводятся в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, правилами пожарной безопасности в лесах и проектами освоения лесов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп» Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп»

Все предприятия Группы обеспечены противопожарным инвентарем и средствами пожаротушения в полном объеме. Созданы текущие и аварийные запасы горючесмазочных материалов в пунктах сосредоточения пожарных сил и средств. Закреплена техника лесопатрульных комплексов и составлены маршруты патрулирования. Оперативная информация по тушению лесных пожаров и ситуации на лесных участках собирается и обрабатывается в единой диспетчерской службе ПАО «Сегежа Групп». Завершается ремонт и подготовка более 40 единиц тяжелой спецтехники.

«Наряду со стандартными ежегодными мероприятиями мы разработали и внедряем ряд дополнительных мер борьбы с лесными пожарами: проводим тендер на космомониторинг арендованных лесных участков для определения термоточек, создали группу из 100 человек для постоянного дежурства в Лесосибирске, Богучанах, Кодинске и Сосновоборске. Также в настоящее время ведем контрактную работу по приобретению многоцелевых тягачей на гусеничном шасси, бульдозеров и пожарной машины», – сообщил куратор по тушению лесных пожаров ПАО «Сегежа Групп» в Красноярском крае Виктор Чан-Са.

На всех местах лесопользования проведут противопожарное обустройство: построят и реконструируют лесные дороги, устроят противопожарные минерализованные полосы, обустроят места отдыха, установят информационные аншлаги об осторожном обращении с огнем.

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги, а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства – в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

АО «Лесосибирский ЛДК №1»