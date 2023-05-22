Йеллен считает, что США не смогут дотянуть до 15 июня без повышения лимита госдолга

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что начало июня является «жестким крайним сроком» для федерального правительства, чтобы поднять уровень госдолга. Она считает маловероятным, что стране удастся дотянуть до больших налоговых платежей, которые ожидаются 15 июня.

Госпожа Йеллен напомнила в интервью NBC, что, по ее мнению, США не смогут платить по обязательствам в начале июня, вероятно, уже 1 июня. Журналист спросил у министра, удастся ли Вашингтону без объявления дефолта «дотянуть до 15 июня», когда должны поступить больше налоговых платежей. «Всегда есть неопределенность в отношении налоговых поступлений и расходов. И поэтому трудно быть абсолютно уверенным в этом, но, по моей оценке, шансы на достижение 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольно низки»,— ответила госпожа Йеллен.

«Мы серьезно относимся к потолку долга как к ограничению нашей способности оплачивать счета в срок. И, по моему предположению, если потолок долга не будет поднят, то придется делать трудный выбор о том, какие счета останутся неоплаченными»,— добавила министр финансов.

Белый дом накануне, 21 мая, заявил о «большом шаге назад» в переговорах по потолку госдолга. Администрация Джо Байдена обвинила республиканское руководство в создании угрозы дефолта. Многие республиканцы (партия контролирует Палату представителей) не хотят соглашаться на повышение потолка без бюджетных реформ.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Не так страшен дефолт, как его малюют».

Леонид Уварчев