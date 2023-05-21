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Коммерсантъ FM
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Сеул изучит список запрашиваемого Киевом нелетального оружия

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал изучить список запрашиваемых Киевом видов оружия несмертельного действия. Переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским прошли на полях саммита G7 в японской Хиросиме, куда Южную Корею пригласили в качестве наблюдателя. Сеул не поставляет Киеву летальное оружие из-за отношений с Москвой, напоминает агентство Reuters.

Фото: Yonhap, Reuters

Фото: Yonhap, Reuters

Господин Юн на саммите встретился с господином Зеленским впервые, президент Южной Кореи заявил, что Сеул планирует предоставить Киеву оборудование для разминирования и машины скорой помощи. Юн Сок Ёль добавил, что Южная Корея «тщательно рассмотрит» список некоторых видов нелетального оружия, запрошенного президентом Украины.

Южная Корея 17 мая подписала с Украиной соглашение касательно предоставления пакета финансовой помощи в размере $130 млн.

Южная Корея является крупным производителем артиллерийских снарядов. В начале апреля Reuters со ссылкой на утечку документов Пентагона сообщало, что Сеул согласился продавать артиллерийские снаряды для содействия Вашингтону в пополнении его запасов. При этом Южная Корея настаивала на том, что «конечным потребителем» должны стать американские военные.

Чуть позже господин Юн в интервью Reuters сказал, что его страна может начать поставки вооружения на Украину, если возникнет серьезная угроза для мирного населения.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Сеул на распутье».

Мария Федотова

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