Трюдо: Канада не возражает против тренировок украинских пилотов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна готова увеличивать поддержку Украины. По его словам, в Канаде потенциально готовы тренировать украинских военных, в том числе летчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Мы всегда готовы сделать больше. Я не возражаю и против помощи другими способами, тренировок украинских военных и потенциально пилотов»,— сказал Джастин Трюдо на пресс-концеренции по итогам саммита G7 в Хиросиме (цитата по ТАСС).

В конце января власти Украины заявляли, что стране нужно около 180 истребителей. В том числе они запрашивали поставки американских истребителей F-16. Президент США Джо Байден отказывался поставлять F-16, заявив, что они не требуются Украине. При этом некоторые страны готовы передать F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ), но из-за соглашения о запрете реэкспорта не могут этого сделать. По информации The New York Times, США также не разрешают обучение украинских пилотов на F-16.

От поставок ВСУ своих истребителей также отказалась Великобритания. В свою очередь, передать Украине самолеты согласны Польша и Словакия. 17 мая, Великобритания и Нидерланды по итогам встречи премьеров Риши Сунака и Марка Рютте объявили о планах создать коалицию для закупок истребителей F-16 для Украины.

Подробнее о поставках истребителей — в материале «Ъ» «Лондон дал ученью свет».

Олеся Павленко