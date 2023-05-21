Стороны конфликта в Судане договорились о перемирии на неделю

Суданская армия и Силы быстрого реагирования подписали соглашение о гуманитарном перемирии на семь дней. Оно вступит в силу через 48 часов после подписания, 22 мая, говорится в совместном заявлении участников переговоров — США и Саудовской Аравии.

Многочисленные предыдущие соглашения были нарушены, отмечает Reuters. Однако теперь договоренность обеспечивается американо-саудовским и международным механизмом мониторинга. Соглашение также предусматривает распределение гуманитарной помощи, восстановление основных служб и вывод бойцов из больниц и основных общественных объектов.

Вооруженное противостояние между официальной армией и Силами быстрого реагирования началось в апреле. Погибли сотни человек. 12 мая стороны достигли предварительного соглашения и, в частности, договорились «воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению».

Об эвакуации из Судана — в материале «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Леонид Уварчев