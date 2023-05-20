Аэропорт турецкого Газиантепа 12 часов не обслуживал рейсы из-за неопознанного объекта

Работа аэропорта в турецком Газиантепе прерывалась на 12 часов из-за неопознанного объекта. Были отменены 26 рейсов, сообщает издание Haber Turk. Официальной информации по поводу инцидента пока не было, пишет издание.

Неопознанный объект был обнаружен после полуночи экипажами двух пассажирских самолетов, которые летели на высоте почти 3 тыс. м. Пилоты сообщили о ситуации в диспетчерскую вышку Газиантепа, неопознанный объект подтвердили авиадиспетчеры.

Некоторые самолеты были перенаправлены в аэропорты Аданы и Шанлыурфы. Всего отменили 13 рейсов на вылет и 13 на прилет. Сотни пассажиров ожидали в аэропорту Газиантепа из-за отмены рейсов. Работа была возобновлена после оценки ситуации, официальное заявление вскоре последует.

14 мая сообщалось о задержках в аэропорту турецкой Антальи. Тогда туристы там застряли по техническим причинам.

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Мария Федотова