Научные организации смогут готовить студентов специалитета

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает научным организациям обучать студентов по программам специалитета наравне с вузами. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Правительство утвердило правила формирования перечня научных организаций, которые смогут обучать высококвалифицированных специалистов по программам специалитета для технологического развития и модернизации экономики страны»,— сообщили в пресс-службе.

Научные организации для подготовки в рамках специалитета должны иметь опыт обучения студентов в рамках магистратуры, аспирантуры или ординатуры, принимать участие в одном из национальных проектов иди в грантовой программе по поддержке научно-технической работы молодых исследователей и студентов.

12 мая президент Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по отказу от Болонской системы. В вузах исчезнут бакалавриат и магистратура, а взамен появится базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет и специализированное — от одного года до трех лет.

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