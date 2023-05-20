G7 договорились ускорить отказ от российских энергоносителей

Страны G7 намерены сокращать использование российского газа. По итогам саммита в Хиросиме они договорились ускорить поэтапный отказ от зависимости от российских энергоносителей, говорится в их итоговом коммюнике.

Лидеры стран считают, что надо устранить влияние военного конфликта на Украине на «поставки энергии, цены на газ и инфляцию». При этом отмечается необходимость «ускорить переход на чистую энергию».

«Необходимо ускорить поэтапный отказ от нашей зависимости от российских энергоносителей, включая энергосбережение и сокращение потребностей в газе, в соответствии с нашими Парижскими обязательствами»,— сказано в документе (цитата по «РИА Новости»).

Саммит G7 проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. В ходе первого дня лидеры стран договорились продолжать принимать меры для сокращения доходов России от экспорта энергоносителей. Financial Times сообщала, что G7 и Евросоюз намерены запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены. Испания, в частности, не исключила эмбарго на российский СПГ.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Европа забыла про российский газ».

Лаура Кеффер