Глава минэнерго Испании не исключила эмбарго на российский СПГ в будущем

Страны Евросоюза «скорее рано, чем поздно» введут запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявила министр энергетики Испании Тереса Рибера.

«Это произойдет скорее рано, чем поздно. <…> Если мы хотим быть последовательными, мы должны сказать, что не будем принимать российский СПГ»,— сказала госпожа Рибера в интервью Reuters. Она добавила, что с течением времени ЕС будет проще отказаться от российского СПГ.

Как пишет Reuters, в марте Тереса Рибера направила письмо импортерам СПГ и крупнейшим операторам с просьбой не заключать новые контракты на поставки энергоносителя с российскими поставщиками после истечения старых. Ранее с аналогичной просьбой выступил комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

В марте Bloomberg писал, что ЕС ищет способ предоставить странам-членам возможность ввести запрет на российский СПГ, не вводя новые энергетические санкции. В мае Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon сообщал, что в январе—апреле Россия снизила импорт СПГ на 11% год к году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газоочистные соображения».

Олеся Павленко