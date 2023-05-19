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Коммерсантъ FM
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КНР безвозмездно предоставит странам Центральной Азии $3,72 млрд помощи

Китай на безвозмездной основе предоставит государствам Центральной Азии 26 млрд юаней (около $3,72 млрд) в рамках оказания финансовой поддержки. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите «Китай—Центральная Азия».

«Для укрепления потенциала развития Китай разработает планы сотрудничества со странами Центральной Азии в сокращении бедности с помощью науки и технологий. Предприятия, финансируемые Китаем, будут поощряться к созданию большего количества локальных рабочих мест. Китай предоставит государствам Центральной Азии 26 млрд юаней финансовой поддержки и безвозмездной помощи»,— сказал председатель КНР (цитата по ТАСС).

Си Цзиньпин подчеркнул, что стабильность в центральноазиатском регионе является важным фактором поддержания мира. По его мнению, «динамичная и процветающая» Центральная Азия придаст мощный импульс восстановлению и развитию мировой экономики. «Миру нужна стабильная Центральная Азия. Необходимо поддерживать суверенитет, безопасность, независимость и территориальную целостность стран Центральной Азии, уважать путь развития, выбранный народами стран региона, поддерживать их усилия по установлению мира, гармонии и спокойствия»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Председатель КНР также отметил важность совместной работы стран Центральной Азии для реализации глобальной инициативы в области безопасности. По его словам, необходимо «решительно выступать против вмешательства внешних сил» во внутренние дела государств региона.

Саммит «Китай—Центральная Азия» проходит в Сиане (северо-западная китайская провинция Шэньси) с 18 по 19 мая. В мероприятии принимают участие президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также Туркмении и Узбекистана.

Подробнее читайте в материале «Самая Центральная Азия».

Милена Костерева

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